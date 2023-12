W kontekście szczepień Barbara Nowak stwierdziła w rozmowie z Radiem ZET, że jest przeciwniczką obowiązkowych szczepień dla nauczycieli. Jej wypowiedź o szczepieniach jako "eksperymencie" skrytykował były szef resortu zdrowia Adam Niedzielski.

Kontrowersyjne wypowiedzi o masturbacji

Z kolei w Wirtualnej Polsce pojawił się wywiad z Nowak, w którym twierdziła, że "w szwedzkich przedszkolach są specjalne pokoje, do których nauczycielka idzie z dzieckiem i je masturbuje. On potem wie, że też sam może się masturbować. To są informacje od nauczycieli stamtąd". Te słowa spotkały się z reakcją Ambasady Szwecji. "Absurdalne i nieprawdziwe twierdzenia" - napisała na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Tęczowa flaga

Tęczowa flaga jest nośnikiem ideologii, której ja absolutnie nie uznaję, która jest zła, bo niszczy drugiego człowieka, która niesie śmierć i nie ma szacunku do życia i człowieka - mówiła w rozmowie z WP kurator Nowak.

Szokujący wpis o wymyślaniu kolejnych płci

W 2022 roku w przeddzień Wszystkich Świętych Nowak opublikowała wpis, w którym apelowała, by "wyrzucić do kosza bzdury o klimacie, eksperymenty z płciami".