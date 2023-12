Słabo pan pracujesz w tym Parlamencie Europejskim… - naigrywał się Kaleta, wchodząc w słowo wypowiadającemu się posłowi do europarlamentu Łukaszowi Kohutowi. Po czym dodał, że "nie słucha, co mówi premier Morawiecki".

"Bo jak cię ciulnę w rzyć, to zobaczysz"

Wyraźnie poddenerwowany zachowaniem posła PiS Kohut zwrócił mu uwagę, żeby nie przerywał i dał dojść do słowa. Mów pan prawdę, to też nie będę panu przeszkadzał - odpowiedział polityk partii, na czele której stoi Jarosław Kaczyński. Wtedy też zrezygnowany Kohut, który pochodzi ze Śląska, zwrócił się do swojego oponenta po śląsku.

Ku jego zdumieniu Piotr Kaleta odpowiedział mu także po śląsku. Bo jak cię ciulnę w rzyć, to zobaczysz - wypalił poseł PiS. Nad wymianą zdań obu polityków nie potrafiła natomiast zapanować prowadząca - nomen omen była członkini SLD - Magdalena Ogórek.

Scysja polityków w TVP

Do starcia między politykami doszło w programie "Minęła dwudziesta" emitowanym na antenie Telewizji Polskiej.