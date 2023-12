Marszałek Sejmu, Szymon Hołownia (Polska 2050), zwrócił się do Roberta Biedronia (Nowa Lewica) z radą, aby ten złagodził swoje emocje i ton wypowiedzi. Hołownia podkreślił, że nie czuje się komfortowo z językiem debaty, który Biedroń zaproponował, nazywając go w jednym z programów tchórzem i obrzucając go obelgami.