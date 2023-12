Sejm podjął we wtorek wieczorem uchwałę w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej.

Odwołania w zarządach mediów publicznych

W środę minister kultury odwołał dotychczasowe zarządy Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej i ich rady nadzorcze. Minister powołał nowe rady nadzorcze spółek, które powołały nowe zarządy spółek.

Karczewski: Doszło do bezprawnego przejęcia mediów

Senator PiS Stanisław Karczewski powiedział, że "w sposób bezprawny, nielegalny zostały przejęte media - Telewizja Polska, Polskie Radio i Polska Agencja Prasowa". Dziś środa, bardzo wielu komentatorów nazywa to czarną środą, doszło do bezprawnego przejęcia mediów przez koalicję rządową - mówił Karczewski.

Posłanka PiS pobita?

Podkreślił, że wielu polityków PiS było obecnych w siedzibie TVP przy ul. Woronicza, gdzie, jak powiedział, poturbowana została posłanka PiS Joanna Borowiak.Posłanka wymagała pomocy medycznej.

Pojawiają się również nieprawdziwe, specjalnie rozpowszechniane informacje o tym jakoby prezes złożył rezygnację, mówię o prezesie telewizji (publicznej), mówię o prezes Polskiego Radia - to są nieprawdziwe informacje - powiedział Karczewski.

"Początek końca koalicji ośmiu gwiazdek"

Stwierdził, że "polska demokracja jest w tej chwili deptana i niszczona". To czarny dzień dla polskiej demokracji, ale jestem przekonany, że to jest początek końca koalicji ośmiu gwiazdek, jest to początek końca koalicji nienawiści, zemsty - dodał Karczewski.

TVP Info bez sygnału

Senator PiS Wojciech Skurkiewicz wtórował, że "dziś została podeptana konstytucja, podeptane zostało państwo prawa". - Do tej pory nie zdarzyło się tak, że sygnał telewizyjny jakiejkolwiek stacji telewizyjnej został wyłączony, odcięty. Dwa razy w historii Polski miało to miejsce: 13 grudnia (1981 roku), kiedy został wprowadzony stan wojenny i w dniu dzisiejszym, kiedy został odłączony sygnał TVP Info - powiedział Skurkiewicz.