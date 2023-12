Na skutek zastosowania prawa łaski wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika nie zachodzą przesłanki do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu – napisał w piśmie do marszałka Sejmu Szymona Hołowni prezydent Andrzej Duda. Pismo opublikowano w czwartek na stronach kancelarii prezydenta.

Kamiński i Wąsik skazani na więzienie

W środę Sąd Okręgowy w Warszawie orzekając w II instancji wymierzył kary po dwa lata więzienia dla Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, po roku więzienia dla dwóch pozostałych b. szefów CBA za działania operacyjne podczas "afery gruntowej".

Marszałek Sejmu przekazał w środę, że wszystko na to wskazuje, że będzie zmuszony wydać postanowienie o wygaszeniu mandatów Kamińskiemu i Wąsikowi. Dodał, że jeśli zdecydują się na procedurę odwoławczą, wystosuje wezwanie, by do czasu jej zakończenia powstrzymali się od wykonywania mandatu.

Duda: Będą pierwszymi więźniami politycznymi od 1989 roku

Zdecydowanie nie zgadzam się z decyzją sądu. To jest kompletna nieważność norm konstytucyjnych - tak prezydent Andrzej Duda ocenia w Radiu ZET wyrok sądu, skazujący ministrów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na 2 lata pozbawienia wolności. Pytany o spotkanie z nimi dzień wcześniej, prezydent ujawnia: Powiedziałem im, że jeśli trafią do więzienia, będą pierwszymi więźniami politycznymi w Polsce od 1989 roku. Prezydent RP podkreśla, że akt łaski może być aktem amnestii lub abolicji. W tym przypadku jest to akt abolicji, który zwalnia ich od odpowiedzialności prawnej. Został wykonany skutecznym aktem prezydenckim i jest nieodwołalny - ocenia prezydent Andrzej Duda.

Prezydent: Sądy działają bezprawnie

Niestety, sądy z powodów politycznych działają bezprawnie. Jest mi bardzo przykro to mówić. Sędzia, który wydał wyrok wczoraj, jest członkiem jednego z związków, które walczyły z niedawną władzą - mówi Duda. Jego zdaniem “jest grupa sędziów w Polsce, którzy są tak upolitycznieni, że powinni zostać wykluczeni z zawodu, wykluczeni ze stanu sędziowskiego”. Nie może być tak, że obywatel ciągle dowiaduje się z mediów o poglądach politycznych konkretnego sędziego - podkreśla gość Bogdana Rymanowskiego.

Według prezydenta RP, “ciągle mamy sytuację w wymiarze sprawiedliwości, że polskie sądy mają wielki problem ze skutecznym skazaniem kogokolwiek za korupcję, ale nie miały problemu, by z determinacją ścigać ludzi, którzy z korupcją walczyli”. Mam nadzieję, że ktoś rzetelnie zbada tę sprawę i przeprowadzi postępowanie tak, jak powinno być przeprowadzone - mówi Andrzej Duda i ponownie podkreśla: Wydałem akt łaski w odniesieniu do panów, on jest cały czas w mocy, obejmuje postępowanie w konkretnej sprawie, która dotyczy panów i jest pełnym ułaskawieniem.