"Powiedz mu, żeby zapytał swoją żonę, co to znaczy mieć jaja. Ona wie!" - napisał Andrzej Duda chwilę po godz. 18 - pisze Onet o wpisie prezydenta. Wiadomość jednak po chwili zniknęła z serwisu. Zdaniem Onetu, głowa państwa usunęła wpis, bo tekst miał prawdopodobnie pójść jako prywatna wiadomość, a Andrzej Duda pomylił okienka.

To nie pierwsza wpadka Dudy

To nie pierwsza twitterowa wpadka prezydenta. Onet przypomina, że 16 marca pod wpisem MON o zamówieniach przez Ukrainę karabinków Grot, Duda napisał: Nie było takich ustaleń. Szczerze mówiąc nie wiedziałem o tym, ale też jak widać nie dał mi tego. A mógł dać do ogłoszenia jutro w Radomiu. Życie...". To prawdopodobnie też miało pójść jako prywatna wiadomość.