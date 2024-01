Syn Kamińskiego uderza w rząd Tuska

Kacper Kamiński, syn skazanego prawomocnym wyrokiem sądu byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego, zabrał głos w sprawie ostatnich wydarzeń.

"Szanowni Państwo, właśnie dowiedziałem się, że w związku z zapowiadanym protestem przed aresztem na Grochowie reżim Tuska znów stchórzył" - napisał w serwisie X Kamiński junior. "Odwołali posiedzenie Sejmu, a dziś przewieziono mojego Tatę do Zakładu Karnego w Radomiu. Natomiast Macieja Wąsika do Ostrołęki. W związku z czym nie będzie dziś zgromadzenia pod aresztem. Widzimy się o 16 pod Sejmem!" - dodał.

Kacper Kamiński nawiązał do zapowiadanego na 11 stycznia protestu organizowanego przez partię Prawo i Sprawiedliwość.

"Protest Wolnych Polaków" PiS przed Sejmem

Dziś o godz. 16 przed Sejmem odbędzie się organizowany przez Prawo i Sprawiedliwość "Protest Wolnych Polaków". Podczas manifestacji głos zabiorą m.in. lider PiS Jarosław Kaczyński, były premier Mateusz Morawiecki i szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. O godz. 18 sprzed Sejmu w "Marszu Wolnych Polaków" uczestnicy protestu udadzą się na Plac Powstańców przed siedzibę TVP.

Budynek Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy placu Powstańców Warszawy 7 będzie w czwartek zamknięty - dowiedział się z kolei portal Wirtualnemedia.pl. Zdecydował o tym likwidator spółki Telewizja Polska Daniel Gorgosz. Ma to związek z zapowiadaną przez PiS czwartkową manifestacją.

Jarosław Kaczyński w minionym tygodniu mówił, że manifestacja będzie w obronie wolności słowa, mediów i demokracji. Bo z demokracją mamy dzisiaj prawdziwy problem - ocenił wówczas szef PiS.

Mateusz Morawiecki z kolei stwierdził przed tygodniem, że "nasza wolność, zasobność portfeli zwykłych Polaków, stabilność gospodarki i bezpieczeństwo są poważnie zagrożone". "Co możemy zrobić, by się przed tym bronić? To, co zawsze robili Polacy w obliczu zagrożenia. Zjednoczyć się, pokazać solidarność, a ekipie spod znaku ośmiu gwiazdek już teraz pokazać czerwoną kartkę" - mówił w nagraniu zamieszczonym na platformie X były premier.

Jak dodał, nie wolno pozwolić, aby "łamanie demokratycznych reguł stało się nową normą". "Musimy stanąć ramię w ramię i bronić wartości, które są fundamentem Polski" - podkreślił.

"Wzywamy wszystkich Polaków, którym bliskie są ideały wolności, by wzięli udział w proteście. Wolni Polacy zaprotestują pod Sejmem przeciwko dyktatowi siły i łamaniu prawa przez rząd Tuska i sejmową koalicję" - podkreślił rzecznik PiS Rafał Bochenek, zapowiadając manifestację.