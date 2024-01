Według profesora Matczaka, “nowy rząd powinien pokazać, że myśli nie tylko o swoich wyborcach, ale o wszystkich Polakach i powinien odpowiedzieć na ten gest także gestem, który mógłby obniżyć emocje”.

Apel Matczaka

Prezydent Andrzej Duda zwrócił się do Prokuratora Generalnego i ministra sprawiedliwości Adama Bodnara o zwolnienie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika z więzienia. Z apelem wystąpił też profesor Marcin Matczak, oceniając, że Bodnar powinien przychylić się do wniosku głowy państwa.

Zupełnie poważnie apeluję do Pana Ministra Bodnara o przychylenie się do prośby Prezydenta Dudy o wstrzymanie wykonania kary dla panów Wąsika i Kamińskiego i zwolnienie skazanych na czas trwania postępowania ułaskawieniowego. Potrzebujemy obniżenia emocji - PAD wykonał słuszny ruch w tym kierunku, co zasługuje na podobną odpowiedź - napisał w serwisie X Marcin Matczak.

Reklama

"Prezydent robi pośmiewisko z Polski"

Prezydent Duda zrobił krok wstecz - schował ego do kieszeni, przyznał, że potrzebne jest kolejne ułaskawienie - powiedział Matczak. Według prawnika, w Polsce przyzwyczailiśmy się do polaryzacji, gdzie albo kogoś nienawidzimy, albo kogoś kochamy. Dlaczego nie mogę w środę skrytykować prezydenta, że robi pośmiewisko z Polski, trzymając przestępców w Pałacu Prezydenckim, czyniąc z niego pałac bezprawia, a w czwartek, kiedy zachowa się logicznie, pochwalić go? To jest całkowicie normalna sprawa, tylko nasz świat jest po prostu nienormalny - dodał.