Na sobotniej konferencji prasowe poseł Marcin Warchoł oświadczył, że "pan prokurator Dariusz Barski pozostaje Prokuratorem Krajowym". Polityk powiedział, że zgodnie z ustawą Prawo o prokuraturze, "do jego skutecznego odwołania potrzeba zgody prezydenta".

Następnie Warchoł zaznaczył, że o taką zgodę "nigdy nie występował" minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny Adam Bodnara. Według posła PiS jest to "uzurpacja i ordynarne złamanie prawa".

"Barski pozostaje Prokuratorem Krajowym". PiS składa zawiadomienie

W opinii Warchoła, przywołane przez Bodnara opinie prawne dotyczące oceny skuteczności przywrócenia prokuratora Dariusza Barskiego do służby czynnej, "zostały napisane na zamówienie polityczne przez działaczy politycznych".

To nie opinie w Polsce stanowią prawo, ale ustawy i te ustawy zostały jawnie podeptane, ordynarnie złamane. Dlatego składamy zawiadomienie w imieniu Klubu Prawo i Sprawiedliwość na ministra Adama Bodnara i na jego współpracowników, w tym prokuratora uzurpatora Jacka Bilewicza, powołując się na bezprawne, po pierwsze przekroczenie uprawnień poprzez próbę nielegalnego usunięcia ze stanowiska Prokuratora Krajowego, a także zamach stanu - powiedział.

Przypomnijmy, że w piątek Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że przywrócenia prokuratora Dariusza Barskiego do służby czynnej w 2022 r. dokonano bez podstawy prawnej.

Resort podał dalej, że to oznacza, że od 12 stycznia 2024 roku, nie będąc już w służbie czynnej, nie spełnia on przesłanek do bycia Prokuratorem Krajowym i od piątku nie pełni tej funkcji. Resort sprawiedliwości przekazał też, że Prokurator Prokuratury Krajowej Jacek Bilewicz został pełniącym obowiązki Prokuratora Krajowego.