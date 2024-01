Marek Wałkuski to korespondent Polskiego Radia w Białym Domu. Dziennikarz w mediach społecznościowych opublikował wideo z Joe Bidenem.

Prezydent Stanów Zjednoczonych ujawnił, co sądzi o zmianach politycznych w Polsce. Premier Donald Tusk może być zadowolony z tej odpowiedzi.

Reklama

Joe Biden o zmianach politycznych w Polsce. "Bardzo dobrze"

"Poproszony przeze mnie o komentarz do zmian politycznych w Polsce i przejmowania władzy przez bardziej przychylny Unii Europejskiej rząd, prezydent Joe Biden odpowiedział. 'Uważam, że to bardzo dobrze'" - czytamy we wpisie Marka Wałkuskiego opublikowanego na platformie X.

Reklama

Od momentu przejęcia władzy przez koalicję, na której czele stoi premier Donald Tusk, w Polsce doszło już do wielu zmian. Zapowiedziane już są też kolejne.

Do zmian doszło m.in. w mediach publicznych. Nowy minister kultury Bartłomiej Sinkiewicz poinformował pod koniec 2023 roku, że podjął decyzję o postawieniu w stan likwidacji spółek TVP, Polskie Radio i PAP. Na tym jednak nie koniec. Wielu polityków związanych z PiS otrzymało odwołania z pełnionych funkcji. Była premier Beata Szydło nie jest już przewodniczącą rady społecznej 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie.