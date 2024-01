Radosław Lubczyk poseł PSL-Trzeciej Drogi był gościem Radia Szczecin. Na antenie zabrał głos ws. przyjęcia ustawy o związkach partnerskich w Polsce.

Polityk ujawnił, że będzie głosował za ustawą o związkach partnerskich, gdy ta pojawi się w Sejmie. Już w 2015 roku dość jasno wypowiadałem się ws. związków partnerskich. Ja zagłosuję za tą ustawą, jak nie będzie tam żadnych kontrowersyjnych zapisów, a domyślam się, że tam ich nie będzie - powiedział.

Następnie Lubczyk dodał, że w Polsce wiele ludzi zapomina o tym, że związki partnerskie nie dotyczą tylko par homoseksualnych.

Radosław Lubczyk zagłosuje za związkami partnerskimi

Związki partnerskie są ważne, bo duża grupa społeczeństwa żyje na tzw. kocią łapę (...). Świetnie się kochająca para, czy homoseksualna, czy heteroseksualna, to dla mnie nie ma znaczenia - kontynuował na antenie Radia Szczecin polityk.

Radosław Lubczyk pytany o to, czy będzie przekonywał posłów PSL do głosowania za związkami partnerskimi, powiedział, że nikogo nigdy nie przekonywał do swojego światopoglądu, dlatego teraz też nie będzie tego robił. Również nie chce, żeby ktoś mnie przekonywał do swojego światopoglądu - dodał.

Adopcja dzieci przez pary homoseksualne. Poseł PSL zabrał głos

Polityk ujawnił także, co myśli o adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Jestem przekonany, że wychowanie dzieci przez pary homoseksualne jest o wiele lepsze. Te dzieci są o wiele bardziej kochane niż w związkach małżeńskich zawartych w Kościele katolickim, które to dzieci są częstokroć katowane. Więc ja wolę, żeby te dzieci żyły w miłości w parach homoseksualnych, niż żeby były katowane w związkach małżeńskich. Więc nie widzę problemu, żeby takie dzieci w miłości były wychowywane w związkach partnerskich - powiedział poseł.

Radosław Lubczyk oświadczył także, że nie będzie przekonywał do tego swoich partyjnych kolegów. Każdy na ten temat ma swoje zdanie - powiedział.