Dzisiaj otrzymałem informację od małżonki pana ministra Mariusza Kamińskiego, że wobec pana ministra Kamińskiego został wydany nakaz sądu, aby był przymusowo dokarmiany, albowiem stan zdrowia, w którym się znalazł, zaczyna zagrażać jego życiu i zdrowiu. Sąd nakazał przymusowe dokarmianie go - powiedział prezydent na konferencji prasowej w Davos.

Ponownie zaapelował do Bodnara, by przerwał wykonywania kary więzienia przez Kamińskiego i Wąsika. Zaznaczył, że Bodnar, jako prokurator generalny, może to zrobić w każdej chwili, bo tak stanowi prawo. - Przypominam panu prokuratorowi generalnemu, że jest byłym rzecznikiem praw obywatelskich, że przez lata był związany jako wiceprezes, także z Helsińską Fundacja Praw Człowieka - że to jest sytuacja człowieka. Człowieka, który służył swojemu państwu z pełnym oddaniem i który czuje się głęboko skrzywdzony tym, co dzisiaj organy polskiego państwa - myślę o polskich sądach - z nim czynią, osadzając go w więzieniu - powiedział.

"Jest w złym stanie zdrowia, podjął strajk głodowy"

Prezydent zaznaczył, że Kamiński właśnie dlatego - "choć jest w złym stanie zdrowia, podjął strajk głodowy". Andrzej Duda zaznaczył, że dziś b. szef CBA znajduje się "rzeczywiście w bardzo złym stanie zdrowia".

Ja apeluję do pana ministra, byłego rzecznika praw obywatelskich związanego z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, aby się zastanowił nad sobą i nad tym, co robi - dodał Andrzej Duda.