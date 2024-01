Historia i Teraźniejszość, czyli tzw. HiT to przedmiot, który wszedł do szkół w 2022 r. Cieszył się szczególnym uznaniem i namaszczeniem u ówczesnego ministra edukacji Przemysława Czarnka.

Od początku jednak ani przedmiot, ani kontrowersyjny podręcznik do nauczania tegoż nie cieszy się uznaniem wśród aktualnie rządzącej koalicji. Likwidacja przedmiotu była jednym z tzw. 100 konkretów programowych KO, ogłoszonych jeszcze w trakcie kampanii wyborczej.

Na początku grudnia posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda, a później wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauerogłaszały usunięcie HiT-u z listy przedmiotów szkolnych. Przymierzamy się do tego i chcielibyśmy, żeby to się stało jak najszybciej, czyli żeby było to już od przyszłego roku szkolnego – zapowiadała w grudniu wiceministra.

Wiemy, kiedy HiT zniknie z listy przedmiotów szkolnych

Sprawdziliśmy u źródła, jak wygląda sytuacja w połowie stycznia i kiedy można się spodziewać konkretnych ruchów ministerstwa edukacji w tym zakresie?

Zgodnie z deklaracjami przedwyborczymi koalicji rządowej od nowego roku kolejne roczniki szkolne nie będą już miały HIT. Wejdzie za to nowy przedmiot szkolny dotyczący kształcenia obywatelskiego. Mniej ideologiczny, dający wiedzę o funkcjonowaniu państwa i kształtujący aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym Polski - przekazała Dziennik.pl za pośrednictwem rzecznika MEN Piotra Otrębskiego - wiceministra Katarzyna Lubnauer