Przyłębska o apelu prezydenta

W demokratycznym państwie prawa, gdzie wręcz konstytucja nakazuje, aby organy państwa współpracowały ze sobą - w mojej ocenie - powinny odpowiedzieć na apel prezydenta pozytywnie - powiedziała prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska pytana, czy Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik mogą we wtorek opuścić zakłady karne.

Reklama

Prezydent Andrzej Duda poinformował we wtorek o wydaniu postanowienia o zastosowaniu prawa łaski wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Zaapelował do Prokuratora Generalnego Adama Bodnara o ich natychmiastowe zwolnienie z zakładów karnych.

Procedura została dopełniona. Chcę w związku z tym powiedzieć, że postanowienie w przedmiocie prawa łaski zostało wydane. Panowie Kamiński i Wąsik są ułaskawieni. Potwierdzam to z całą mocą - oświadczył prezydent. Poinformował o natychmiastowym przesłaniu dokumentów do Prokuratora Generalnego w celu wykonania postanowienia o ułaskawieniu.

Reklama

Apeluję o natychmiastowe wykonanie postanowienia prezydenta RP i natychmiastowe w związku z tym zwolnienie obydwu panów ministrów z zakładu karnego, w szczególności ministra Mariusza Kamińskiego - powiedział prezydent. Dodał, że apeluje o uwolnienie Kamińskiego i Wąsika "ze względów humanitarnych, ludzkich i państwowych".

Jak przekazała prezydencka ministra Małgorzata Paprocka, prezydent zastosował prawo łaski wobec Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika przez darowanie kar pozbawienia wolności i środków karnych oraz zarządzenie zatarcia skazań.

O to, czy coś stoi na przeszkodzie, by Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik jeszcze we wtorek opuścili zakłady karne, pytana była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska w Telewizji Republika.

Reklama

W jej ocenie, jeśli wszystkie organy państwa, które powinny wykonać postanowienie prezydenta, "tak rzetelnie i w takim tempie podejmą działania jak miało to miejsce w przypadku zatrzymania i osadzenia w areszcie", to "powinno to nastąpić, o co apelował prezydent, niezwłocznie".

Skoro głowa państwa, która jest dzierżycielem tego postępowania - bo to głowa państwa wydaje określony akt - apeluje do innych organów państwa, to w demokratycznym państwie prawa, gdzie wręcz konstytucja nakazuje nam współpracę, aby konstytucyjne organy państwa współpracowały ze sobą, to w mojej ocenie te organy powinny odpowiedzieć na ten apel pozytywnie - podkreśliła Przyłębska.

Prezydent dzisiaj w swoim oświadczeniu podkreślił, że Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenia. One są powszechnie obowiązujące i ostateczne. Nowa moda na kwestionowanie orzeczeń poprzez oświadczenia ministrów, powoływanie się na jakieś opinie, jest drogą do anarchii - powiedziała na antenie TV Republika Julia Przyłębska.

Afera gruntowa. Skazanie polityków

20 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Kamińskiego i Wąsika prawomocnie na dwa lata pozbawienia wolności za nadużycie władzy przy "aferze gruntowej". Dwa tygodnie temu policja zatrzymała Kamińskiego i Wąsika, później zostali oni osadzeni w zakładach karnych.

Prezydent Andrzej Duda w pierwszej połowie stycznia poinformował o wszczęciu postępowania ułaskawieniowego, na podstawie Kodeksu postępowania karnego, wobec obu skazanych. Wkrótce potem Bodnar potwierdził, że otrzymał pismo prezydenta ws. Kamińskiego i Wąsika i wszczął postępowanie ułaskawieniowe na podstawie Kpk.

We wtorek do Kancelarii Prezydenta trafiły we wtorek od Prokuratora Generalanego akta związane z postępowaniem ułaskawieniowym wobec Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Do akt załączono wniosek o nieskorzystanie z prawa łaski wraz ze stanowiskiem Prokuratora Generalnego.