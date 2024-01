Nie będę używała na razie takich mocnych słów, ale jak sprawdzamy instytucje zarządzane przez min. Glińskiego, to nie wyglądało to fajnie. I instytucje i sam resort – komentuje wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego pytana o mobbing. - Pierwszego dnia, jak wchodziłam do każdego pomieszczenia, to wszyscy stawali na baczność, jakby jakiś generał wchodził. To było przerażające, strach. Dużo osób zaczyna się w resorcie otwierać i opowiadać najróżniejsze historie, jak to było zarządzane – opisuje wiceszefowa resortu.

Gość Radia ZET zapowiada również, że resort niedługo przedstawi wyniki kontroli i odniesie się do "gnębienia ludzi".

Scheuring-Wielgus: Minister miał prawo wykorzystać wytrych

Pytana o działania ministra Sienkiewicza, wiceminister kultury zapewnia, że działa on zgodnie z prawem i nikt nie ma tu wątpliwości. - Spółki Handlowe to spółki, za które minister odpowiada w 100 proc. Miał prawo podjąć takie decyzje i wykorzystać wytrych, który stworzyło PiS przez 8 lat – zaznacza Joanna Scheuring-Wielgus.

O co dokładnie chodzi? - W 2015 PiS doprowadziło do tego, że wybór władz TVP i PR był przez ministra skarbu, a nie KRRiT. Grzech pierworodny popełniło PiS. Absolutnie min. Sienkiewicz się nie cofnie. Idziemy do przodu – opisuje Gość Radia ZET.