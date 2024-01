Prezydencki minister Wojciech Kolarski poinformował na antenie Radia Plus, że Andrzej Duda zaprosił ministrów we wtorek, by powołać ich do Rady Dialogu Społecznego.

Prezydent Duda skierował kolejne zaproszenie do ministrów

Kolarski nawiązał również do sytuacji, gdy ministrowie rządu Donalda Tuska odwołali swoją obecność na czwartkowym spotkaniu. To wtedy głowa państwa miała wręczyć akty nominacji.

W opinii prezydenckiego ministra to niebezpieczny znak, bo, jak mówił, Platforma Obywatelska, chce zniszczyć również tę instytucję.

Prawną instytucję Rady Dialogu Społecznego, a to jest jedno z największych osiągnięć Polski po 1989 roku, że ważne sprawy społeczne są rozstrzygane w drodze dialogu, że jest specjalna instytucja państwowa do tego powołana - stwierdził.

Następnie Kolarski ujawnił, że prezydenckie zaproszenie zostało skierowane za pośrednictwem szefowej kancelarii na wtorek na godzinę 9.

Znów odwołają? Prezydent Duda ponownie zaprosił ministrów Tuska

Rozmówca Radia Plus dodał, że nie wie, jaka jest odpowiedź ministrów. Kolarski zaznaczył, że godzina 9 jest dobrym terminem, bo o 11 rozpoczyna się posiedzenie Rady Ministrów.

Poprzedni termin został ustalony wspólnie ze stroną rządową, a 10 ministrów potwierdziło swój udział, a potem go minister (szef KPRM Jan - red.) Grabiec w przeddzień wieczorem odwołał. Mam nadzieję, że do takiej sytuacji nie dojdzie i RDS będzie mogła dalej pracować tak, jak to miało miejsce w ostatnich latach - dodał.