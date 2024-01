We wtorek na konferencji prasowej premier Donald Tusk został zapytany o doniesienia medialne sugerujące, że prezydent Andrzej Duda rozważa skierowanie ustawy budżetowej do Trybunału Konstytucyjnego i o to, jakie konsekwencje miałoby to dla podwyżek dla nauczycieli i pracowników budżetówki.

Reklama

"Ostatnia kadencja pana prezydenta"

Ja nie sądzę, żeby prezydent zdecydował się na taki ruch, bo to byłby ruch irracjonalny. Bardzo szkodliwy z punktu widzenia interesów ludzi. Ja wiem, że to jest druga i ostatnia kadencja pana prezydenta, więc być może nie przejmuje się opinią publiczną, ale nie wygląda na człowieka, który chciałby tak na żywca dokuczyć tym, którzy czekają na podwyżki - stwierdził.

Zdecydowane stanowisko Tuska

Mogę to powiedzieć, na razie we własnym imieniu: gdyby w jakiś sposób prezydent Duda, instytucje, których i wiarygodność, i ważność są bardzo wątpliwe, na przykład Trybunał Konstytucyjny (...) jeśli rzeczywiście z jakąś nadzwyczajną kreatywnością znajdą sposób, żeby blokować możliwości funkcjonowania państwa, jeśli prezydent Duda na polecenie prezesa Kaczyńskiego chciałby uniemożliwić wypłatę ludziom pieniędzy, to wtedy być może ja się zdecyduję wspólnie z koalicjantami na natychmiastowe skrócenie kadencji i rozpisanie nowych wyborów - skomentował.