Prezydent Andrzej Duda przekazał, że cieszy się z tego, że premier Donald Tusk mocno akcentował kwestię dot. ustawy budżetowej. Można powiedzieć, że to co tu i teraz zostało zabezpieczone. To bardzo dobrze. Tak powinna być realizowana polityka. Liczę na to, że konsekwentnie pan premier, jego rząd i większość parlamentarne te swoje zobowiązania zrealizują- wskazał.

Ta poważna polityka składa się też w szerszym znaczeniu o troskę i odpowiedzialność za przyszłe pokolenia- kontynuował prezydent.

Następnie Duda mówił o ogromnych zadaniach, które stoją przed rządzącymi. Wspomniał m.in. o budowie Centralnego Portu Lotniczego i elektrowni atomowych w Polsce. Mówił również rozwoju polskiej armii. Poprzedni rząd podjął pierwsze wstępne decyzję dotyczące zakupu helikopterów - powiedział Duda i dodał, że chce, aby było to kontynuowane. Musimy zapewnić bezpieczeństwo Polski poprzez modernizację armii - zaznaczył.

Kolejna decyzja Dudy. "Zwołuję Radę Gabinetową"

Prezydent ujawnił również, że w czwartek wyda postanowienie o zwołaniu Rady Gabinetowej na 13 lutego na godz. 13.00.

Będziemy mogli usiąść z przedstawicielami rządu i przedyskutować, jak rząd postrzega inwestycje w naszym kraju - m. in. takie jak CPK, elektrownia atomowa - jakie działania zostały podjęte i czego możemy się spodziewać w przyszłości. To kwestia rozwoju Polski; działania, które odpowiadają na wyzwania, które przed nami stoją. Liczę na merytoryczną dyskusję - wyjaśnił Duda.

Głowa państwa podkreśliła, że spotkanie odbędzie się po dwóch miesiąc od powołania nowego rządu. Jak zasugerował, to dobry czas na rozmowy o przyszłych działaniach władzy. Daję dwa tygodnie czasu, by przedstawiciele rządu mogli spokojnie się przygotować, żeby nie byli zaskoczeni - wskazał.

Prezydent Duda zadecydował ws. ustawy budżetowej

Przypomnijmy, że w środę Kancelaria Prezydenta poinformowała, że prezydent Duda podpisał ustawę budżetową na 2024 rok, a także ustawę okołobudżetową i nowelę ustawy o szkolnictwie wyższym.

"Z uwagi na wątpliwości związane z prawidłowością procedury uchwalenia ww. ustaw tj. brakiem możliwości udziału w pracach Sejmu nad tymi ustawami przez posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, Prezydent zdecydował o skierowaniu powyższych ustaw, w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego, celem zbadania ich zgodności z Konstytucją" - podano w komunikacie.

Następnie podano, że analogiczne działania będą podejmowane przed głowę państwa w przypadku uniemożliwienia Posłom wykonywania ich mandatu, pochodzącego z wyborów powszechnych.

"Z uwagi na pojawiające się w przestrzeni publicznej nieprawdziwe informacje co do możliwości skrócenia kadencji Sejmu przez Prezydenta RP, należy podkreślić, że zgodnie z art. 225 Konstytucji, Prezydent Rzeczypospolitej może w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu, jeżeli w ciągu 4 miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy budżetowej nie zostanie ona przedstawiona Prezydentowi Rzeczypospolitej do podpisu. W odniesieniu do ustawy budżetowej na rok 2024 taka sytuacja nie miała miejsca" - dodała kancelaria prezydenta.