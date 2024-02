Róża Thun skomentowała doniesienia "Gazety Wyborczej", która jako pierwsza poinformowała, że w Ministerstwie Cyfryzacji na stanowisku wicedyrektorki w Centralnym Ośrodku Informatyki została zatrudniona jej córka. W kierowanym przez Krzysztofa Gawkowskiego resorcie miała przepracować jeden dzień, a decyzję o jej zwolnieniu miał podjąć Donald Tusk.

Maria Thun prosiła mnie, żebym powstrzymała się z komentowaniem. Więc się nie wypowiadam. Zresztą...wiem tyle, co przeczytam. Nigdy nie wtrącam się w życie zawodowe moich dzieci. Taka zasada. I oni by tego nie chcieli. Nie interweniowałam i to jest prawda – wyznała "Faktowi" europosłanka.

Hołownia: Szkoda, że profesjonalistka nie będzie pracowała dla polskiego rządu

Sprawę komentował wcześniej marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Jeżeli chodzi o Marię Thun, to mogę powiedzieć jedno: szkoda, że profesjonalistka z takim doświadczeniem, tak niewątpliwie kompetentna, nie będzie pracowała dla polskiego rządu, dla polskich instytucji państwowych - przyznał lider Polski 2050. Rząd nadzoruje premier Tusk, to on ponosi w tej sprawie odpowiedzialność, to on podejmuje decyzje i ja to szanuję, natomiast pani Thun nazywa się, jak się nazywa, jest córką tej matki, której jest córką, ale jej doświadczenie jest absolutnie spektakularne w tym obszarze i uważam, że przydałaby się polskiemu państwu - dodał.

Hołownia zaznaczył także, że "szanujemy nawzajem swoje kompetencje i podział obowiązków w koalicji i na pewno zrywania koalicji z tego powodu nie będzie".

Zemsta Tuska?

Pytany, czy nie jest to zemsta Donalda Tuska za to, że Róża Thun odeszła z Platformy Obywatelskiej i przeszła do Polski 2050, odparł: Nie sądzę. Znam trochę Donalda Tuska i nigdy nie podejrzewałbym go o taką małostkowość - powiedział.

Myślę, że doszło do jakiegoś potężnego zamieszania w momencie powoływania pani Marii Thun, którego być można było uniknąć, ale też puenta jest taka, jaka jest - pan premier podjął decyzję i ja mówię wprost: szanuje te decyzję, ale uważam, że szkoda, że taki fachowiec nie będzie pracował dla polskiego państwa, bo fachowców z takim cv ze świecą szukać - podkreślił.