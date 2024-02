Na ostatnim zarządzie wojewódzkim PiS w Małopolsce podjęto decyzję o zmianie okręgu przez obecnego marszałka województwa, Witolda Kozłowskiego.

Awantura w PiS

Kozłowski miał pociągnąć listę obejmującą powiaty tatrzański i nowotarski. To wywołało dyskusję między nim a posłem Ryszardem Terleckim.

Terlecki miał zarzucić Kozłowskiemu, że jest "spadochroniarzem", na co Kozłowski odpowiedział, że sam jest spadochroniarzem, ponieważ w niedawnych wyborach parlamentarnych startował z Podhala, a nie jak zawsze z Krakowa. W wyniku wymiany zdań doszło do awantury, a marszałek miał nawet rzucić Terleckiemu, "że go zniszczy". Mimo tego incydentu, lista zarządu z nazwiskiem Kozłowskiego została zatwierdzona, ale prawdopodobnie w Warszawie doszło do nagłego zwrotu, i obecnie marszałek nie jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości do sejmiku małopolskiego.

Zmiany na listach

Przesunięty na dalsze miejsce miał zostać również były wojewoda małopolski, a obecnie zastępca szefa Kancelarii Prezydenta, Piotr Ćwik, który ma wystartować dopiero z czwartego miejsca. Jedynką na liście do sejmiku ma być Jan Duda, obecny przewodniczący sejmiku i ojciec prezydenta Polski, a tuż za nim ma się uplasować kontrowersyjna była małopolska kurator oświaty, Barbara Nowak.