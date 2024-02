"Zamierzam wystartować w konkursie na prokuratorkę krajową, i pomijając różne argumenty na tak i na nie - wydaje mi się, że nadszedł właśnie ten jedyny i niepowtarzalny moment, aby głos prokuratur rejonowych, w których załatwia się 99 proc. spraw, z którymi przychodzą do nas Obywatele - wreszcie miał swoje przełożenie na najwyższe funkcje kierownicze w prokuraturze" - przekazała w piątek na portalu X prokurator Ewa Wrzosek.

Wrzosek: Jestem prokuratorem od prawie 30 lat

"Praca w prokuraturze to służba i jednocześnie usługa publiczna dla Obywateli. Wszyscy zasługujemy na to, by była świadczona na maksymalnie wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Jestem prokuratorem od prawie 30 lat, spełniam wszystkie warunki formalne ogłoszonego konkursu, pracowałam i nadal pracuję na tym najcięższym szczeblu prokuratury i zamierzam uczynić wszystko, żeby w końcu doszło do realnej zmiany w naszej pracy. Realnej poprawy w pracy urzędników i pracowników prokuratury, prokuratorów i ludzi którzy do nas przychodzą. Traktowania wszystkich z szacunkiem, wyeliminowania tragicznych warunków, w których pracujemy i obsługujemy interesantów, nadmiernego obciążenia obowiązkami z jakimi wszyscy: urzędnicy i prokuratorzy codziennie walczymy. Do tego, jeśli chodzi o pracowników prokuratury - za niskie wynagrodzenie często uwłaczające posiadanemu doświadczeniu i ponoszonej odpowiedzialności" - czytamy we wpisie.

Warunek przystąpienia do konkursu

"Warunkiem formalnym przystąpienia do konkursu jest uzyskanie wsparcia samych prokuratorów" - napisała. Wrzosek wyraziła nadzieję, że takie poparcie uzyska.

Kim jest Ewa Wrzosek?

Ewa Wrzosek jest prokuratorem z 26-letnim stażem. Pracowała w różnych jednostkach prokuratury, w tym w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Wola i była wiceszefową Prokuratury Rejonowej Warszawa-Żoliborz. W kwietniu 2016 roku została szefową Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów, ale po trzech miesiącach została odwołana.

Jest członkiem niezależnego od władzy stowarzyszenia "Lex Super Omnia". W 2020 roku wszczęła śledztwo w sprawie wyborów prezydenckich, które okazało się najkrótszym w historii. W grudniu 2022 roku została zawieszona w czynnościach służbowych, a wobec niej wszczęto postępowanie dyscyplinarne. W październiku 2023 roku Sąd Najwyższy przywrócił ją do pracy.