Kalbarczyk wysłała list do ministra Bodnara. Poprosiła o delegowanie jej do orzekania w SO Warszawa-Praga, gdzie pracowała przed nominacją do SA w Warszawie.

Reklama

Nie jest to komfortowa sytuacja, bo mam świadomość, że popełniłam błąd, przyjmując nominację. Nie powinnam była tego robić - powiedziała sędzia Kalbarczyk, cytowana przez OKO.press.

W lipcu 2022 r. sędzia zrezygnowała z funkcji zastępcy przewodniczącego wydziału II wydziału karnego.

W październiku 2023 r. przed wyborami parlamentarnymi postawiono jej zarzuty dyscyplinarne w związku z orzeczeniami, w których zastosowała przepisy prawa europejskiego.

Reklama

Nowela ustawy o KRS

Nowelizacja ustawy o KRS z grudnia 2017 r. wprowadziła m.in. zasadę, że 15 sędziowskich członków KRS wybieranych jest przez Sejm - wcześniej byli oni wybierani przez środowiska sędziowskie. Od tamtej pory - jak podaje oko.press - KRS uważana jest za upolitycznioną, a w debacie publicznej pojawiają się sformułowania takie jak "neo-KRS" oraz "neo-sędziowie".

Zmiany w KRS

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad zmianami w ustawie o KRS. Projekt zakłada m.in., że członków KRS wybierać będą sędziowie, powstanie Rada Społeczna, aby wspierać KRS w wykonywaniu zadań, a mandaty sędziów-członków KRS wybranych po 2017 r. wygasną po ogłoszeniu wyników wyborów na nowych członków Rady.