Jest kandydat PiS na prezydenta Gdańska

Pełnomocnik PiS w okręgu gdańskimTomasz Rakowski w niedzielę ogłosił start w wyborach na prezydenta miasta. Kandydata poparli samorządowcy i parlamentarzyści.

Reklama

Naszym kandydatem został Tomasz Rakowski, informatyk, menedżer, sprawny przedsiębiorca, który od wielu lat działa w Gdańsku w ramach Prawa i Sprawiedliwości - zapowiedział w niedzielę były rzecznik rządu Piotr Müller.

Dodał, że Rakowski jest "osobą bardzo aktywną, która chce zmienić Gdańsk, polepszyć jego funkcjonowanie i spojrzeć na sprawy społeczne".

Reklama

Kandydat, który jest pełnomocnikiem PiS w okręgu gdańskim, podkreślił, że "Gdańsk jest wielkim i wspaniałym miastem, które domaga się wielkiej i wspaniałej wizji". Jego zdaniem, ta wizja powinna być czymś więcej niż "łataniem wiecznie dziurawych dróg", a Gdańsk potrzebuje "gospodarza z prawdziwego zdarzenia". Jego prezydent - podkreślił - powinien stawiać miasto na pierwszym miejscu.

Rakowski jest przedsiębiorcą. Prowadzi firmę z branży IT, co według niego jest autem. Przychodzę ze świata biznesu, w którym próbuje się rozwiązywać problem, a nie szukać wymówki. Ze świata, w którym szanuje się pieniądze - stwierdził.

Zapewnił, że w najbliższych dniach rozpocznie kampanię wyborczą i planuje odwiedzić wszystkie gdańskie dzielnice.

Reklama

Europosłanka Anna Fotyga podkreśliła, że Rakowski "potrafi znajdować pozytywne rozwiązania, dobre dla wszystkich". Jej zdaniem kandydat na prezydenta Gdańska "zna świetnie problemy i zastanawia się, jak znaleźć dla nich szybkie, efektywne i długotrwałe rozwiązania".

Sellin o układzie

Zdaniem posła Jarosława Sellina, który również uczestniczył w prezentacji kandydata, ważne jest, aby zaproponować gdańszczanom "alternatywę wobec układu towarzysko-politycznego". W jego ocenie taki układ rządzi miastem od ćwierć wieku. To jest dosyć niebezpieczna sytuacja dla każdej władzy, jeśli ten układ funkcjonuje w sposób trwały i niezmienny - podkreślił i dodał, że rodzi to różnego rodzaju patologię, powiązania między światem lokalnej polityki, biznesu i wymiaru sprawiedliwości.

Dobrze by było, żeby to, co w demokracji jest wartością, czyli zmienność władzy i pokazanie alternatywy tej władzy, również władzy lokalnej, mogło się w Gdańsku spełnić - zaznaczył.

Kim jest Tomasz Rakowski

Tomasz Rakowski ma 42 lat. Jest pełnomocnikiem PiS w okręgu gdańskim (Gdańsk i Sopot). Z zawodu jest informatykiem. Prowadzi własną działalność gospodarczą. Bez powodzenia kandydował w wyborach parlamentarnych w 2019 i 2023 roku.

W nadchodzących wyborach na prezydenta Gdańska ponownie wystartuje Aleksandra Dulkiewicz, którą popiera stowarzyszenie Wszystko dla Gdańska i Koalicja Obywatelska. Do tej pory kandydata nie zaprezentował komitet wyborczy "Wspólna droga" tworzony przez trzy ugrupowania: Polskę 2050, Nową Lewicę i ruchy miejskie, m.in. Gdańsk Tworzą Mieszkańcy.