Potrzeba jest działania. Nic nie zrobiliście dla polskiego rolnika. To my pokazaliśmy wam jak to zrobić. To są dwie minuty roboty. Minister Siekierski i minister Hetman podpisują i mamy zatrzymaną granicę i nie będzie protestów w Polsce. Nic nie zrobiliście dla polskiego rolnika! My wprowadziliśmy dopłaty! - krzyczał Robert Telus.

"Rolnicy wam tego nie wybaczą"

Rolnicy wam tego nie wybaczą - powiedział poseł PiS.

W odpowiedzi na wypowiedź Na te słowa zareagował poseł Krzysztof Paszyk.

Paszyk: Wytłumaczcie się z własnej bezczelności

Mam do pana ministra Telusa pytanie: dlaczego zmarnowaliście dwa lata, żeby nie rozmawiać z Ukrainą o umowie bilateralnej w sprawie wymiany handlowej. Dlaczego wasz komisarz Wojciechowski nic nie robił, żeby chronić rolników przed Zielonym Ładem? Dlaczego nie uszczelniliście granicy przez minione dwa lata? Dziś łatwo przychodzą wam krzyki. Wytłumaczcie się z własnej bezczelności - komentował poseł.

Po wystąpieniu Paszyka, Robert Telus ponownie stanął za mównicą. Zdecydowanie zwrócił się do zebranych: Czy boicie się Unii Europejskiej? Dodał, że nadszedł czas, aby przestać się lękać i rozpocząć podejmowanie decyzji w interesie polskiego rolnictwa.