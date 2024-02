Z sondażu pracowni Opinie24 dla More In Common Polska, opublikowanego w piątek przez "Rzeczpospolitą" wynika, że drugie miejsce zajęłaby partia Jarosława Kaczyńskiego. Poparcie PiS to 29 proc.

Podium zamyka Trzecia Droga z wynikiem 14 proc. poparcia. Tuż za nimi Nowa Lewica (8,5 proc.) oraz Konfederacja (7,5 proc.).

PiS na drugim miejscu. Jest najnowszy sondaż

"Rzeczpospolita", która opublikowała wyniki sondażu, dodała, że te wskazują na głębokie podziały pomiędzy wyborcami. Dalej czytamy, że mowa o podejściu do Unii Europejskiej.

Po jednej stronie są wyborcy obecnej koalicji rządzącej. Inne podejście ma elektorat PiS-u oraz Konfederacji.

Najnowszy sondaż. "Głębokie podziały między wyborcami"

"Podczas gdy 57 proc. wszystkich wyborców twierdzi, że obecność w Unii wychodzi Polsce na dobre, 33 proc. zajmuje pozycje neutralne, a tylko 10 proc. ocenia członkostwo źle, to w elektoracie PiS nastroje są odmienne" - wskazała "RZ".

Przypomnijmy, że wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce odbędą się w niedzielę 9 czerwca. Z kolei w innych krajach Europy od 6 do 9 czerwca.