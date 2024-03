Kochanowicz-Mańk uhonorowana została Srebrnym Krzyżem Zasługi. Podkreśliła jednak, że w prace nad przygotowaniem raportu zaangażowanych było wiele osób i instytucji.

Nad raportem pracowało bardzo wielu pracowników Fundacji "Lux Veritatis", Instytutu "Pamięć i Tożsamość"” im. św. Jana Pawła II. To jest również opracowanie, które było przygotowywane przez Akademię Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, a także Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II w Toruniu. To była ogromna praca wielu osób, studentów, która przyniosła efekt w postaci udokumentowania, zidentyfikowania 9293 miejsc, w których Niemcy mordowali Polaków – mówiła na antenie Radia Maryja Lidia Kochanowicz-Mańk.

Odznaczenia od prezydenta

Prezydent Andrzej Duda odznaczenia wręczył autorom "Raportu o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej". - Zrealizowaliście Państwo pracę wielką. Dzieło, które wspólnie Państwo przygotowaliście – śmiało można powiedzieć – jest monumentalne, jeżeli weźmie się pod uwagę jego rozmiary. Nie da się przecenić jego wartości historycznej, nie da się przecenić także jego wartości politycznej – również i na przyszłość. Jestem Państwu za to ogromnie wdzięczny. Przede wszystkim nie tylko dlatego, że trzeba było po prostu wykonać niezwykle żmudną pracę naukową, obliczeniową, szacunkową. Bardzo często na podstawie dzisiaj już – niestety – szczątkowych danych. Ale dziękuję także i za – co tu wiele mówić – odwagę - mówił Andrzej Duda podczas uroczystości.

Nie oszukujmy się – wielu naszych naukowców jest dzisiaj na garnuszku instytucji niemieckich, pobierając różnego rodzaju profity i skrzętnie unikając czegokolwiek, co mogłoby pobieranie tych profitów zaburzyć. Bardzo sprytnie to jest od dziesięcioleci realizowane w tej polityce historycznej, którą realizuje państwo niemieckie, także i polityce własnościowej - mówił prezydent.

Tusk o reparacjach

Andrzej Duda wspomniał też o słowach Donalda Tuska ws. reparacji. - Nie tak dawno Premier powiedział, że od strony prawnej, formalnej, międzynarodowej jego zdaniem sprawa reparacji jest od dawna załatwiona, nieaktualna - mówił Duda. - Nie wiem, na jakiej podstawie to powiedział. Bo w istocie jest to kwestia dzisiaj sporu pomiędzy kilkoma krajami a Niemcami, którzy – co oczywiste – chronią się przed tym, żeby nikomu za nic nie zapłacić - dodał.