Sławomir Mentzen na antenie Radia ZET pytany był o Janusza Kowalskiego. Zdaniem posła Suwerennej Polski PiS powinien bardziej stawiać na Sławomira Mentzena niż Krzysztofa Bosaka.

Reklama

Kowalski dosiadł się do Mentzena. "Zauroczyłem go"

Mam nadzieję, że nie jest to pocałunek śmierci - skomentował Mentzen. Następnie ujawnił, że Kowalski dosiadł się do niego w Sejmie. I w jakiś sposób go zauroczyłem chyba - kontyował gość Radia ZET.

Razem knujemy, w jaki sposób sprawić, żebym był przyszłym prezydentem - ujawnił Mentzen u dodał, "najlepsze rozwiązanie dla całej Polski".

Gdybym uważał, że nie jestem lepszym rozwiązaniem od Krzysztofa Bosaka, to bym nie startował - powiedział.

Reklama

Mentzen ujawnia. "Chciałem zniszczyć PiS"

Na antenie Radia ZET Mentzen ujawnił, że chciał zniszczyć PiS. Niestety nie wyszło. Wynik wyborów nie był taki, jakiego oczekiwałem - powiedział.

Następnie poseł Konfederacji dodał, że w jego strategicznym interesie jest jak najsilniejsza Konfederacja, a niekoniecznie PiS.