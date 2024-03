Agencja Reutera w depeszy z Waszyngtonu podkreśliła, że premier Donald Tusk ostrzegł we wtorek republikańskiego spikera Izby Reprezentantów Mike'a Johnsona, że "los milionów i życie tysięcy ludzi" zależy od tego czy dopuści on do głosowania w Izbie w sprawie pakietu pomocy dla Ukrainy w wysokości 60 mld dolarów.