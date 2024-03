Podczas przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego poseł Tomasz Trela stwierdził, że wszyscy posłowie PiS mu wszystko raportowali.

Reklama

Rozbawiony prezes. "Bzdura"

Bardzo mnie pan rozbawił - roześmiał się Jarosław Kaczyński. To jest mit, że mi wszyscy wszystko raportowali. To jest bzdura - dodał.

Gdy zapytano go, kto zdecydował o przekazaniu 25 milionów złotych do Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Funduszu Sprawiedliwości, przyznał, że nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na to pytanie.

Komisja ds. Pegasusa

Reklama

Komisja śledcza ds. Pegasusa została powołana do zbadania legalności, prawidłowości i celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. przez rząd, służby specjalne i policję od listopada 2015 r. do listopada 2023 r. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasusa. Komisja ma też ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa i podobnych narzędzi dla polskich władz.