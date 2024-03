"Poważne przesłanki, co do tego, że dopuścił się i to ciężkich przestępstw kryminalnych. Oczywiście to sąd tylko może o tym zdecydować. Według mojej szpiegiem nie jest" – stwierdził Jarosław Kaczyński podczas komisji śledczej ds. Pegasusa zapytany o inwigilowanie Romana Giertycha.