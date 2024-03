"Zostawili nam rekordowy dług, wszechobecną korupcję, zdeprawowane media, partyjną prokuraturę, chaos w sądach, tysiące krewnych i znajomych w spółkach, bałagan w rolnictwie, skompromitowaną dyplomację, wetującego prezydenta i partyjniaka w NBP. Kończymy porządki i przyspieszamy!" - napisał szef rządu. Tym samym premier nawiązał do rządów poprzedniej władzy.

100 dni rządów Donalda Tuska

Przypomnijmy, że w piątek 22 marca minie 100 dni rządów Donalda Tuska. W kampanii obecny premier, wtedy lider Koalicji Obywatelskiej, przedstawił plan "100 konkretów na 100 dni". Mowa m.in. o zapewnieniu prawa do bezpłatnego znieczulenia przy porodzie, czy też wyłączenie najcenniejszych przyrodniczych obszarów leśnych z wycinki i przeznaczenie ich tylko na funkcje przyrodnicze i społeczne.

Z analiz Wirtualnej Polski wynika, że na kilka dni przed symbolicznym upłynięciem 100 dni udało się zrealizować 12 obietnic. Z kolei 10 została spełniona tylko częściowo. Jak czytamy, 78 wciąż czeka na podjęcie działań.

Tusk o kwocie wolnej od podatku

We wtorek szef rządu przyznał także, że w tym roku nie uda się wprowadzić kwoty wolnej od podatku w wysokości 60 tys. zł. Ta była zapowiedziana w programie "100 konkretów na 100 dni".

Nie rezygnujemy z projektu kwoty wolnej 60 tys. zł, ale w tym roku nie jesteśmy w stanie zrealizować go ze względów budżetowych - mówił Tusk. Premier dodał, że "w przyszłym roku wrócimy do projektu i zobaczymy, na ile on jest możliwy".