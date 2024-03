Od kilku dni politycy Suwerennej Polski swoimi wypowiedziami dolewają oliwy do ognia. Patryk Jaki podczas spotkania z mieszkańcami Pabianic skrytykował decyzje podejmowane przez prezydenta Andrzeja Dudę i byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Jego wypowiedź spotkała się z natychmiastową odpowiedzią polityków Prawa i Sprawiedliwości (PiS).

Ktoś te wszystkie dziadostwa w Unii podpisywał, ktoś za to wszystko odpowiada. To nie jest tak, że u nas nie ma ludzi odpowiedzialnych. Ja to mówiłem wprost i powiem jeszcze raz: jeżeli będzie jeszcze raz Morawiecki premierem, to ja nie daję gwarancji, że nie będzie tak samo. Musimy wyciągać wnioski – mówił Jaki.

Czarnek odejdzie z politykami Suwerennej Polski?

Spór w obozie Zjednoczonej Prawicy skomentował Przemysław Czarnek. Były minister edukacji był w środę gościem "Porannej rozmowy" serwisu Gazeta.pl.

To ja mam newsa dla Gazety.pl. Jeśli ktokolwiek zechce wyrzucić ze Zjednoczonej Prawicy Suwerenną Polskę, to pójdę razem z nimi. Powtarzam, jeśli ktoś zdecyduje się ich wyrzucić. Bo jeśli sami zdecydują o odejściu, to ich wola – powiedział.

Czarnek podkreślił, że "nie wolno rozwalać Zjednoczonej Prawicy".

Rozłam w Zjednoczonej Prawicy?

W Zjednoczonej Prawicy coraz częściej dochodzi do słownych przepychanek i potyczek. Ostatnio na przykład, w jednej z radiowych audycji Michał Dworczyk ostro odpowiedział na ataki polityków Suwerennej Polski.

Od dłuższego czasu część polityków Suwerennej Polski - w tym Patryk Jaki - krytykuje mniej lub bardziej otwarcie działania Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli tak bardzo negatywnie oceniają to, co się dzieje w naszej formacji, tak krytycznie oceniają kierownictwo, to zastanawiam się, co jeszcze robią w Zjednoczonej Prawicy - mówił na antenie RMF FM Michał Dworczyk z PiS. Dzisiaj to jest rodzaj układu pasożytniczego - stwierdził.