B. wiceszef MSWiA, b. poseł Maciej Wąsik (PiS) poinformował w środę na konferencji prasowej, że wobec jego żony, Romualdy Wąsik, wszczęto postępowanie dyscyplinarne. Żona b. posła jest dyrektorem Departamentu Nadzoru nad Chemikaliami w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.

Wąsik w czwartek w Radiu Plus zapewnił, że jego żona jest "świetnie przygotowanym do wykonywania swojej pracy pracownikiem”. Dlatego - jak ocenił - postępowanie dyscyplinarne "nie jest związane z jej wykonywaną pracą". - Jest chemikiem, doktorem biochemii i ma bardzo postawiony etos pracy - podkreślił.

Kiedy zostaliśmy zamknięci (z b. szefem MSWiA Mariuszem Kamińskim) nielegalnie do więzienia, nasze żony protestowały w naszej obronie i za to dzisiaj moja żona ma postępowanie dyscyplinarne - stwierdził Wąsik.

Według relacji polityka, jego żona usłyszała od swojego pracodawcy, że "nie powinna demonstrować zażyłości z posłem na Sejm". - Ja rozumiem, że chodzi o mnie - dodał Wąsik. - Zarzucono jej, że nawoływała do demonstracji antypaństwowych. Ona nawoływała do demonstracji w mojej obronie, jako moja żona. Była przerażona tą sytuacją, była zdeterminowana, żeby działać na rzecz mojego uwolnienia - podkreślił. - Przecież to Jerzy Urban używał takich określeń na demonstracji Solidarności w latach 80. - zauważył.

Wąsik do europarlamentu

Wąsik został również zapytany o jego ewentualną kandydaturę w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Z doniesień mediów wynika, że na listach PiS ma pojawić się także nazwisko b. szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego.

Takie decyzje nie zapadły. Kształt list jest jeszcze niepewny. Jesteśmy politykami, więc o wyborach zawsze rozmawiamy. Nie uchylamy się od kandydowania. Nie wykluczam tego wariantu - powiedział.

Komentarz rzecznika GIS

Rzecznik GIS Szymon Cienki, w komentarzu przesłanym PAP, wskazał, że Romualda Wąsik nie jest osobą publiczną oraz nie piastuje publicznych funkcji ani stanowisk.

W związku z tym wszelkie kwestie dotyczące jej stosunku pracy nawiązanego z GIS są realizowane wyłącznie w relacji pracodawca - pracownik, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Stosunek o pracę ma charakter indywidualny i pracodawca zobowiązany jest do jego realizacji z poszanowaniem dóbr osobistych pracownika. W związku z tym Główny Inspektorat Sanitarny nie będzie ustosunkowywał się do jakichkolwiek wypowiedzi udzielanych w mediach w tym zakresie - napisał.

Romualda Wąsik i żona Kamińskiego, Barbara Kamińska, brały udział w manifestacji PiS w obronie swoich mężów, gdy przebywali oni w areszcie. Były też obecne na posiedzeniu Sejmu 16 stycznia, skąd apelowały o uwolnienie swoich mężów.