Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, podczas rozmowy w TOK FM, podkreślił trudną sytuację Sił Zbrojnych Ukrainy.

Kluczowe zadanie Ukriany

Według niego, kluczowym zadaniem dla Kijowa w najbliższych tygodniach, po otrzymaniu sprzętu z USA, jest utrzymanie linii frontu.

Kowal zaznaczył, że sama amunicja to za mało. Potrzebna jest również obrona przeciwlotnicza oraz zdolność rażenia celów w Rosji - ocenił. Mówił o rakietach, które przenoszą ładunki i mogą uderzać w cele strategiczne, takie jak fabryki broni.

Poseł KO stwierdził, że utrzymanie frontu to "plan minimum". Wskazał, że ewentualny atak Putina na Kijów byłby nie do wyobrażenia nie tylko dla Ukrainy. Podkreślił, że wsparcie USA zapewnia bezpieczeństwo również krajom Zachodu.

"To kwestia bezpieczeństwa Polski"

Mówię to każdemu, szczególnie amerykańskiemu politykowi: Zrozum człowieku, to jest kwestia bezpieczeństwa Polski, to jest kwestia bezpieczeństwa całego Sojuszu. To nie jest tylko sprawa pomocy Ukrainie - stwierdził polityk.