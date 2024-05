Platforma Obywatelska opublikowała kontrowersyjny spot, w którym zarzuca Prawu i Sprawiedliwości powiązania z Moskwą. "Największym sukcesem Rosji w Polsce jest PiS" - przekonuje PO.

Słowa pochodzą z wypowiedzi byłego szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. Piotra Pytla, który stwierdził, że "Rosja już tu jest. Jej największym sukcesem w Polsce jest PiS". Na nagraniu pojawiają się wizerunki Władimira Putina i trupich czaszek.

Agresywne w tonie nagranie zostało opublikowane dzień po zamachu na słowackiego premiera Roberta Fico.

Od mowy nienawiści do przestępstw nienawiści jest bardzo krótka droga. Boję się, że ktoś, oglądając taki spot, zainspiruje się i stanie się to samo, co na Słowacji - przyznał w RMF FM Robert Biedroń. Zapowiedział też, że będzie chciał poruszyć ten temat w rozmowie z liderem PO Donaldem Tuskiem.

Jesteśmy racjonalną częścią tej koalicji, która będzie robiła wszystko, żeby deeskalować to szaleństwo, w które zaraz możemy wpaść - mówił gość. - Chciałbym, żebyśmy rozmawiali o przyszłości, a nie o głupich spotach, które podgrzewają emocje i nie prowadzą do niczego dobrego. Spierajmy się na argumenty, na nasze propozycje, wizje Polski i Europy - podsumował Biedroń.