W dalszej części spotu zaprezentowano kilka wypowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości. Przypomniano m.in. słowa Marka Suskiego z mównicy sejmowej: "Będziemy walczyć z okupantem brukselskim". Nagranie pochodzi z kanału @videoparlament w serwisie YouTube.

Zaprezentowano też wypowiedź Rafała Bochenka: "Unia Europejska chce zagłodzić Polskę, po prostu", które znalazło się na kanale dziennika Fakt na YouTube.

Po nich zaprezentowano wypowiedź Elżbiety Witek: "Tu proszę pani jest Polska, a nie Unia" (z serwisu fakty.tvn24.pl) i zapowiedź Janusza Kowalskiego: "Jeżeli wygramy wybory jako prawica w całej Unii Europejskiej, no to Unia Europejska zostanie uratowana. Jeśli tak się nie stanie, to pozostanie nam tylko i wyłącznie polexit" (za kanałem @RzeczpospolitaTV w Youtube).

W kolejnej części spotu znalazło się ostrzeżenie wygłoszone Radosława Sikorskiego, pochodzące z kanału PlatformaObywatelska na Facebooku: "Dziś PiS to jest partia świadomego bądź nieświadomego polexitu, mówię to z całą odpowiedzialnością".