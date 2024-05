W badaniu przeprowadzonym przez IPSOS PiS ma 30 proc. poparcia, druga jest KO – 29 proc., a trzecia Konfederacja, która uzyskała 13 proc.

PiS na czele

Dalsze miejsca zajmują: Trzecia Droga (9 proc.), Lewica (8 proc.) i Bezpartyjni (1 proc.).

1 proc. respondentów wskazało "inny komitet", a komitet POLEXIT uzyskał 0 proc.

Ile bez zdania?

9 proc. ankietowanych nie miało zdania.

Sondaż zrealizowany metodą CATI w dniach 22-25 maja br. Badanie zrealizowano na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.

Wybory do PE

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce odbędą się 9 czerwca 2024. Każdy, kto najpóźniej w dniu wyborów ukończył 18 lat, ma prawo głosować.

Proces wyborczy obejmuje różne etapy, takie jak: Zgłaszanie list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego do dnia 2 maja 2024 r.. Utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów, domach studenckich i zespołach tych domów, a także ustalenie ich granic, siedzib i numerów do dnia 6 maja 2024 r.Przy spełnieniu określonych warunków można również głosować będąc poza granicami kraju. Aby oddać głos, należy wystąpić do właściwego terytorialnie konsula o ujęcie w spisie wyborców. Wnioski można składać do 4 czerwca 2024 r.