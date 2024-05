"Rozmawiałam, dostałem wiele przydatnych rad. Zarówno Lech Wałęsa, jak i Adam Michnik absolutnie wierzą w szybkie zmiany na lepsze w Rosji" - zaznaczyła.

"Wałęsa po prostu zaraża swoją pogodą ducha i optymizmem. Z taką energią może uczestniczyć w następnych wyborach prezydenckich" - dodała Nawalna w swoim wpisie na Instagramie.

Julia Nawalna: Od żony opozycjonisty do symbolu walki o wolność

Julia Nawalna, wdowa po Aleksieju Nawalnym, czołowym rosyjskim opozycjoniście, stała się symbolem walki o wolność i demokrację w Rosji. Przez lata wspierała męża w jego działalności, a po jego śmierci w lutym 2024 roku przejęła pałeczkę w walce z reżimem Putina.

Kim jest Julia Nawalna?

Urodzona w 1976 roku w Moskwie, Julia poznała Aleksieja Nawalnego podczas wakacji w Turcji w 1998 roku. Pobrali się dwa lata później i doczekali się dwójki dzieci: córki Darii i syna Zachara.

Julia Nawalna jest absolwentką wydziału stosunków międzynarodowych. Przez lata pracowała w sektorze bankowym, ale po tym, jak jej mąż rozpoczął działalność opozycyjną, stała się jego najbliższą współpracowniczką i powierniczką.

Wsparcie dla męża i walka o jego uwolnienie

Julia Nawalna zawsze wspierała męża w jego działalności, nawet w najtrudniejszych chwilach. Po tym, jak Aleksiej Nawalny został otruty w 2020 roku, Julia odegrała kluczową rolę w jego ewakuacji do Niemiec na leczenie. Po powrocie do Rosji, gdzie Aleksiej został aresztowany, Julia nieustannie walczyła o jego uwolnienie, organizując protesty i apelując do społeczności międzynarodowej.