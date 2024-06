Jak przekazał Onet, za czasów PiS władze zawarły z twórcą marki odzieżowej "Red is Bad" Pawłem Szopą sojusz, służący wyprowadzaniu publicznych pieniędzy na nieopisaną dotąd skalę. Wskazali, że Szopa zarabiał na pandemii oraz na wojnie w Ukrainie poprzez zawyżanie cen, które podnosił nawet dziesięciokrotnie. Od połowy ubiegłego roku sprawę badała rzeszowska delegatura CBA, a biura RARS i spółek przedsiębiorcy zostały przeszukane w grudniu.

Na agregatach dla Ukrainy też musieli zarobić!

Do tych informacji odniósł się w poniedziałek rano premier Donald Tusk który podkreślił, że zadaniem Prokuratora Generalnego będzie sprawdzenie wszystkich przypadków “kradzieży zgodnej z procedurami”. "Na agregatach dla Ukrainy też musieli zarobić! Zadaniem Prokuratora Generalnego będzie sprawdzenie wszystkich przypadków “kradzieży zgodnej z procedurami”. Ten rosyjski patent stosowany przez PiS na wielką skalę nie będzie w Polsce patentem na bezkarność" - napisał premier Donald Tusk w poniedziałek na platformie X.

CBA bada sprawę

Onet dotarł do oficjalnych dokumentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego, które jeszcze za rządów PiS zaczęło przyglądać się współpracy RARS ze spółkami Szopy. Wskazał, że funkcjonariusze CBA w połowie ubiegłego roku zainteresowali się gigantycznymi przelewami z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych do prywatnych spółek. Z samej Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych do spółek Pawła Szopy mogło popłynąć grubo ponad pół miliarda złotych.Podano, że na zakup agregatów prądotwórczych Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych przeznaczyła ponad 576 mln zł. Na ich dostawcę bez żadnego postępowania przetargowego, wybrano świeżo powstałą komandytowo-akcyjną spółkę Seltet z Warszawy, firmę bez doświadczenia w obrocie tego typu sprzętem. Założycielem spółki - jak podaje Onet jest Paweł Szopa. Za zakup agregatów w okresie pomiędzy 13 lipca 2022 r. i 25 kwietnia 2023 r. RARS wypłaca spółce wynagrodzenie w wysokości ponad 350 mln zł. Za agregaty sprowadzone z Chin Szopa zapłacił niespełna 69 mln zł, a ponad 282 mln zł z tej kwoty to zysk Seltetu.