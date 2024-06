"Poprzednie kierownictwo MS przyznało w sumie 2043 dofinansowania na łączną sumę 224 mln zł, w tym 201,1 mln zł w okręgach, gdzie startowali kandydaci Suwerennej Polski" – napisał Bodnar w cytowanym w komunikacie na stronie resortu piśmie do szefowej KBW.

"Gotowość do przedstawienia dalszych informacji"

Jednocześnie, jak poinformowano, szef MS zadeklarował "gotowość do przedstawienia dalszych informacji niezbędnych do wyjaśnienia sprawy, jeśli wystąpi taka potrzeba". "Dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości przyznawano w latach 2019-2023, czyli w okresie pokrywającym się z kampaniami wyborczymi do Sejmu i Senatu oraz kampanią referendalną" - wskazał.

Interaktywna mapa wydatków z Funduszu Sprawiedliwości

W końcu maja Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało interaktywną mapę dotyczącą środków, które w latach 2019-2023 roku były przyznawane z Funduszu Sprawiedliwości poza naborem lub konkursem. Resort wskazywał na powiązanie środków z funduszu z okręgami wyborczymi, gdzie kandydatami byli politycy Suwerennej Polski.

"W przypadku 40 proc. obowiązujących umów Funduszu Sprawiedliwości są wątpliwości czy dotacje przyznano zgodnie z prawem, 23 umowy nie będą realizowane i być może MS będzie dochodziło zwrotu środków" - wskazywało MS.