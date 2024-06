Mnie nauczono na studiach, żeby nie oceniać spraw karnych, zanim nie przeczyta się akt. Nie wiemy jak ci żołnierze się zachowywali, jaki był powód ich zatrzymania, na pewno nie podoba mi się widok polskiego żołnierza skutego kajdankami i prowadzonego do miejsca odosobnienia. Warto byłoby poznać wszystkie okoliczności tej sprawy, zanim zaczniemy wyrokować. Przede wszystkim warto byłoby nie używać takich spraw do polityki - stwierdził Michał Gramatyka na antenie Radia Katowice.

Reklama

Uprawnienia żołnierzy

Wszystkim, którzy lekkomyślnie deklarują, że trzeba łapać przestępców bezwzględnie i strzelać ile razy tylko można, to są pytania: I co, będziemy strzelać na terytorium Białorusi, Polski? Jakie warunki muszą być spełnione? Dla mnie nie ulega najmniejszej wątpliwości - jeśli ktoś jest w sytuacji bezpośrednio zagrażającej życiu, a jest policjantem, żołnierzem czy ma uprawnienie do legalnego używania broni, powinien jej używać w takich warunkach, w jakich prawo mu pozwala - zauważył poseł Polski 2050.

Na pytanie, czy istnieje możliwość szybkiego doprecyzowania przepisów na temat uprawnień żołnierzy na granicy, Gramatyka odparł: Na pewno należy to zrobić dokładnie, bo "szybko" to znaczy "po łebkach". Coś, co jest zrobione szybko, jest zrobione do niczego. Trzeba te przepisy zrewidować, zobaczyć uprawnienia służb które chronią naszą granicę i zadbać o tych ludzi, bo wiele wskazuje na to, że presja migracyjna nie będzie słabsza, a większa.

Reklama

Wzrost liczby cyberataków

Lawinowo rośnie liczba ataków z kierunku rosyjskiego i chińskiego - zaalarmował jednocześnie w Radiu Katowice Michał Gramatyka.

Cyberataków będzie coraz więcej. Rosji i Chinom zależy na tym, żeby destabilizować sytuację polityczną w krajach demokratycznych, żeby do głosu dochodziły siły, które chcą wyprowadzić nas z Europy i nie widzą plusów wejścia do Unii Europejskiej. To po prostu ich robota - dodał wiceminister cyfryzacji.

Zdaniem polityka zagrożenia monitorowane są cały czas, a sprzyjają im eurowybory i nie tylko. Między 6 a 9 czerwca mamy taki czas, że cała Europa wybiera Parlament Europejski. W lipcu głosowanie w Zjednoczonym Królestwie, a na jesieni wybory w Stanach Zjednoczonych - wymienił gość Radia Katowice.

Wiceminister zaapelował, aby z dystansem podchodzić do newsów w sieci. Trzeba po prostu uważać, zanim się uwierzy jakiejś informacji, należy ją zweryfikować - mówi Gramatyka.

Ustawa o języku śląskim

Polityk odniósł się również do kontrowersji wokół ustawy o języku śląskim.

Trzeba szukać większości do odrzucenia prezydenckiego weta - stwierdził Gramatyka.

Już przy głosowaniu ustawy o śląskiej godce udało się przekonać dwóch posłów PiS do głosowania za tą ustawą. Teraz trzeba przekonać jeszcze dwudziestu paru następnych i odrzucimy weto pana prezydenta Dudy. Moim zdaniem nie należy składać broni- ocenił.

Uzasadnienie prezydenta jest skandaliczne i dotykające tak nieprawdziwych zarzutów, że trzeba być nieprzyzwoitym człowiekiem, żeby się z tym pogodzić- skwitował Michał Gramatyka.