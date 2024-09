Prezydent Duda podczas czwartkowej wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Litwy w Lublinie, pytany był o sprawę rosyjskiego szpiega Pawła Rubcowa, który miał uzyskać dostęp do materiałów polskiego śledztwa.

Kontrowersyjne słowa Dudy o Tusku

Mogę powiedzieć tylko tak: o ile pamiętam, w 2012 roku została zawarta umowa pomiędzy służbą kontrwywiadu wojskowego a FSB, jeżeli chodzi o współpracę. To było za rządów premiera Donalda Tuska i pan premier Donald Tusk wyraził na to zgodę. Czyżby ta współpraca między służbami rosyjskimi a służbami Rzeczypospolitej pod rządami pana premiera Donalda Tuska nadal była kontynuowana? Bo tak to wygląda - mówił Duda.

Reakcja Tomczyka i apel o przeprosiny

Tomczyk powiedział w piątek w Radiu ZET, że chciałby, aby prezydent wycofał się ze swoich słów o potencjalnej współpracy polskich służb z rosyjskim FSB.

Jak dodał, prezydent jest informowany o "wszystkich elementach, które dotyczą wszystkich służb specjalnych". Podkreślił, że to właśnie służby specjalne prezydent powinien za swoje słowa przeprosić.

Nie wyobrażam sobie, żeby w normalnym kraju prezydent mógł używać takich słów względem premiera - zaznaczył Tomczyk. Według niego te słowa "przede wszystkim poniżej godności urzędu prezydenta RP".

Jeśli prezydent RP, na konferencji z prezydentem Litwy, zarzuca swojemu premierowi i służbom specjalnym jakieś nieuprawnione kontakty, to bardzo źle świadczy o sobie i o swoim kraju - ocenił wiceszef MON.

Afera Pawła Rubcowa

Paweł Rubcow podawał się za dziennikarza hiszpańskiego i używał nazwiska Pablo Gonzalez. Został zatrzymany w pobliżu granicy polsko-ukraińskiej kilka dni po agresji Rosji na Ukrainę. Według ustaleń miał być w rzeczywistości oficerem GRU. Rubcow trafił do aresztu, w Polsce ruszyło śledztwo przeciwko niemu.

Po ponad dwóch latach postępowanie wobec Rubcowa weszło w końcowy etap, a 9 sierpnia br. prokuratura skierowała do przemyskiego sądu akt oskarżenia zarzucając mu udział w rosyjskim wywiadzie wojskowym. Rubcowa nie było już jednak wtedy w Polsce - ponad tydzień wcześniej został zwolniony z polskiego aresztu w ramach wymiany więźniów między krajami Zachodu a Rosją.

Dostęp do tajnych akt

W czwartek "Rzeczpospolita" donosiła, że szpieg - zanim został wydany Rosji - otrzymał dostęp do materiałów polskiego śledztwa, w tym tajnych. "Z materiałami niejawnymi podejrzany zapoznawał się w kancelarii tajnej ABW. Z jawnymi w siedzibie prokuratury" - podała "Rz". Zdaniem dziennika prokuratura mogła Rubcowowi odmówić dostępu do akt tajnych z powodu "ochrony interesów państwa".

Rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak powiedział w czwartek, że udostępnienie akt podejrzanemu, wobec którego zastosowano tymczasowe aresztowanie, jest "kodeksową zasadą". Nie ma żadnej prawnej możliwości odmowy udostępnienia akt podejrzanemu, wobec którego złożono wniosek o tymczasowe aresztowanie - wskazał.

Poinformował także, że w aktach, zarówno jawnych, jak i niejawnych udostępnionych podejrzanemu o szpiegostwo Pawłowi Rubcowowi, nie było żadnych tajemnic państwowych, które mogłyby w jakikolwiek sposób zaszkodzić Polsce.