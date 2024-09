Nocne wyścigi w Warszawie. Będą dodatkowe patrole drogówki

W celu zapobiegania kolejnym tragicznym wydarzeniom na ulicach miasta, Warszawa planuje przekazać dodatkowe fundusze na patrole drogówki. Środki te mają zostać wykorzystane przede wszystkim do walki z organizatorami i uczestnikami nocnych wyścigów samochodowych.Rafał Trzaskowski wyraźnie zaznaczył, że miasto nie będzie tolerować zamiany ulic w tory wyścigowe. W tej sprawie trwają już rozmowy z Komendą Stołeczną Policji.

Rekordowe fundusze na bezpieczeństwo drogowe

Prezydent Warszawy zapowiedział także zwiększenie budżetu na poprawę infrastruktury drogowej o dodatkowe 164 mln zł. Jest to rekordowa kwota przeznaczona na ten cel, jednak Rafał Trzaskowski podkreślił, że pieniądze nie zastąpią odpowiedniego działania policji i sądów w ściganiu oraz karaniu sprawców przestępstw drogowych. W jego opinii kluczowa jest zmiana prawa i większa skuteczność organów ścigania w walce z "mordercami drogowymi".

Nowe prawo dotyczące fotoradarów

Warszawa, we współpracy z innymi samorządami oraz właściwym ministrem, pracuje nad projektem ustawy umożliwiającej miastom samodzielne instalowanie fotoradarów. Zmiana ta ma na celu zwiększenie kontroli nad bezpieczeństwem na drogach miejskich, co powinno przyczynić się do redukcji liczby niebezpiecznych zdarzeń.

Program #WarszawaChroni

Od kilku miesięcy realizowany jest program #WarszawaChroni, mający na celu poprawę bezpieczeństwa w stolicy. Kolejną jego odsłoną będzie Tydzień Bezpieczeństwa, zaplanowany na październik. Oprócz działań z zakresu obrony cywilnej, inicjatywa ta skupi się również na bezpieczeństwie na drogach. Szczegółowe informacje dotyczące programu Tygodnia Bezpieczeństwa zostaną przekazane mieszkańcom wkrótce.