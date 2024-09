Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prok. Karolina Stocka-Mycek przypomniała, że pierwotnie postępowanie w tej sprawie prowadziła Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy.

Zawiadomienie przez OMZRiK

Prokuratura zajęła się wówczas tą sprawą po zawiadomieniu złożonym przez Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych w Warszawie. Zawiadomienie dotyczyło nieprawidłowości przy akcji humanitarnej "Tornister dla Aleppo" na terenie szkół podstawowych w Sycowie – powiedziała w poniedziałek prokuratur.

W zawiadomieniu wskazano m.in., że mogło dojść do kradzieży i zniszczenia części plecaków, które miały zostać przekazane do objętej wojną Syrii, a także do nieprawidłowości przy prowadzeniu tej akcji humanitarnej.

Nakaz postępowania i umorzenie

Sprawa została zarejestrowana we wrześniu 2019 r. w Prokuraturze Rejonowej w Oleśnicy. Początkowo odmówiła ona wszczęcia śledztwa, ale tamtejszy sąd w lutym 2021 r. nakazał przeprowadzenie postępowania. Śledczy z Oleśnicy umorzyli śledztwo w czerwcu 2021 r.

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu po zbadaniu sprawy uznała, że oleśniccy prokuratorzy nie wykonali wszystkich czynności wskazanych przez tamtejszy sąd rejonowy.

Wznowienie śledztwa

Dlatego wydano postanowienie o ponownym podjęciu śledztwa. Sprawa została przekazana do prowadzenia do I Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu – powiedziała rzeczniczka.

Prok. Karolina Stocka-Mycek pytana przez PAP o pojawiające się w tej sprawie nazwisko byłej posłanki i europosłanki Solidarnej Polski Beaty Kempy powiedziała, że pojawia się ono w zawiadomieniu o możliwości popełnienia przestępstwa. Kempa była też wówczas ministrem w rządzie PiS odpowiedzialnym za kwestie pomocy humanitarnej.