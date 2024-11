W rozmowie z agencją Bloomberg prezydent Andrzej Duda odniósł się do niedawnej rozmowy kanclerza Niemiec Olafa Scholza z Władimirem Putinem. Polski przywódca ocenił, że była to próba osiągnięcia zawieszenia broni w Ukrainie jeszcze przed ewentualnym powrotem Donalda Trumpa do Białego Domu.