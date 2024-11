Podczas spotkania prezes IPN podziękował działaczom ugrupowania, samorządowcom i ludziom dobrej woli, którzy służą "tej samej sprawie - narodowej tożsamości". "W latach 2015 – 2023 jako jeden z milionów obywateli RP przyglądałem się skutecznym zmaganiom polskiego rządu z kolejnymi kryzysami – z kryzysem ekonomicznym, energetycznym. Śledziłem to, jak polski rząd przygotowuje się do kryzysu, do tej przeraźliwej wojny, która jest za naszą wschodnią granicą, za sprawą kolejnych inwestycji wojskowych, powoływania Wojsk Obrony Terytorialnej" - wspomniał.

Nawrocki o swojej wizji: Bezpieczeństwo, suwerenność i solidarność

Nawrocki dodał, że jako obywatel RP był świadkiem "wielu projektów społecznych, inwestycyjnych", z których sam także korzystał. "Dziś natomiast jestem gotowy i zdeterminowany, aby moim głównym wyzwaniem była przyszłość RP, przyszłość Polski bezpiecznej, suwerennej, przyszłość Polski, która buduje odpowiedzialność i solidarność za wszystkie grupy społeczne" - podkreślił.

Rada Polityczna PiS formalnie poparła kandydaturę Karola Nawrockiego

Podczas posiedzenia Rady Politycznej partii, na którą przybył w charakterze gościa szef IPN Karol Nawrocki, prezes PiS Jarosław Kaczyński zapytał, czy Rada popiera kandydaturę Nawrockiego na prezydenta.

Popieramy! Popieramy! - odpowiedzieli zgromadzeni.

Uznaję, że uchwała (w sprawie poparcia kandydatury Nawrockiego - PAP) została podjęta - powiedział Kaczyński.

To, że Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej i były dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, wystartuje w wyborach prezydenckich z poparciem PiS zostało ogłoszone w niedzielę 24 listopada w Krakowie, na spotkaniu z udziałem polityków tej partii, w tym jej prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Politycy PiS podkreślali, że Nawrocki jest kandydatem bezpartyjnym, popieranym przez ich ugrupowanie.

Na początku tygodnia zapadła decyzja, że sztabem wyborczym Nawrockiego pokieruje poseł PiS, b. wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker.

Wybory prezydenckie odbędą się w maju 2025 r. Kampania wyborcza rozpocznie się wraz z opublikowaniem postanowienia marszałka Sejmu o zarządzeniu wyborów, czyli na początku stycznia.

Źródło: PAP

