Jaki będzie kierował grupą wraz z włoskim europosłem Nicolą Procaccinim z partii Bracia Włosi.

Nowy współprzewodniczący Grupy EKR

Grupa EKR jest siłą napędową reform w Parlamencie Europejskim. Jesteśmy zaangażowani w obronę Europy jako wspólnoty suwerennych narodów, szanującej różnorodność państw członkowskich. Postulujemy odrzucenie szkodliwych trendów, takich jak centralizacja polityki, oraz przywrócenie wolności, które są podstawą tożsamości europejskiej. Jesteśmy spadkobiercami wielkiej tradycji: swobód politycznych, które od wieków stanowią fundament Europy. Dziś mamy do czynienia z atakami na te wolności. Jako współprzewodniczący będę pracował nad wzmocnieniem naszej rodziny politycznej, abyśmy mogli bronić tego, co naprawdę ważne: demokracji narodowej, różnorodnych tożsamości narodowych i prawa obywateli do decydowania o własnej przyszłości - powiedział Jaki cytowany w komunikacie EKR.

Reklama

Reklama

Zmiany w ramach porozumienia politycznego

Grupa nie podała w komunikacie jakie są przyczyny zmiany na stanowisku wiceprzewodniczącego. Źródło w EKR przekazało, że zmiana jest elementem porozumienia dotyczącego połączenia partii PiS i Suwerenna Polska.

Do nominacji Jakiego odniósł się Nicola Procaccini, współprzewodniczący grupy EKR. Razem będziemy pracować nad wzmocnieniem roli grupy EKR jako głosu tych, którzy wierzą w Europę bliższą obywatelom. Nie mogę się doczekać współpracy z nim na rzecz tworzenia silniejszej, sprawiedliwszej i bardziej odpowiedzialnej Unii Europejskiej dla swoich obywateli - napisał Włoch.