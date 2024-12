Uderzające zachowanie byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Polityk zaatakował dziennikarkę TVP Info, która zapytała go o prokuratorskie śledztwo w sprawie kampanii „Stop Russia Now” i o to, czy był przesłuchiwany. Odpowiedział Justynie Dobrosz-Oracz z TVP Info pytaniem na pytanie. "A co pani powie o swoich kontaktach z panem Rubcowem?". Następnie trzasnął drzwiami i odszedł. Dziennikarka zapowiedziała skierowanie sprawy do sądu.