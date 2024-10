Kasia Sienkiewicz to wokalistka zespołu Kwiat Jabłoni. Tworzy go razem z bratem Jackiem. Prywatnie to dzieci innego znanego piosenkarza, czyli Kuby Sienkiewicza. W jednym z ostatnich wywiadów Kasia wyznała, że ponad 10 lat temu przestała jeść mięso.

Kasia z zespołu Kwiat Jabłoni podzieliła się swoim kulinarnym odkryciem

Przeszła na dietę wegańską głównie ze względów moralnych. Nie je nie tylko mięsa, ale też jajek, mleka, czy miodu. Kasia Sienkiewicz wyznała, że bycie weganką to styl życia, z którego jest bardzo dumna. W rozmowie podzieliła się także swoim ostatnim kulinarnym odkryciem. Okazało się, że jest nim pieczony arbuz, którego zjada zamiast łososia.

Zrobiłam z niego wegańskiego łososia. [...] Mam nadzieję, że kiedyś cała Polska, zamiast jeść łososia i zjadać kochane zwierzątka, które żyją i mają swoje sprawy, będzie piec arbuzy - stwierdziła w rozmowie z Radiem Zet.

Patryk Jaki drwi z córki Kuby Sienkiewicza. Chodzi o pieczonego arbuza

Jej wypowiedź postanowił skomentować Patryk Jaki. Europoseł Suwerennej Polski nieco zadrwił z tych słów. Upodobania wokalistki Kwiatu Jabłoni uznał za typowe dla wyznawców, jak powiedział "lewackiego świata".

Arbuz będzie łososiem, kobieta mężczyzną [...], a Niemcy będą walczyły o polskie dobro w UE. I jak pozbędziemy się samochodów, to uratujemy Ziemię przed spłonięciem - napisał na swoim Instagramie.

Zwolennicy Patryka Jakiego bardzo szybko podłapali tę złośliwą konwencję i drwili, że nie tylko zwierzęta "mają swoje sprawy", ale arbuzy także. Pojawiły się także opinie tych, którzy uznali, że chętnie spróbują tego owocu w nowej, pieczonej formie.