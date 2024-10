Energylandia, największy polski park rozrywki położony w malowniczym Zatorze, niedaleko tętniącego życiem Krakowa, co roku przyciąga rzesze turystów. W 2023 roku liczbę odwiedzających oszacowano na blisko 2 miliony osób. Atrakcje parku cieszą się ogromną popularnością zarówno wśród Polaków, jak i zagranicznych gości.

Ile kosztuje bilet do Energylandii?

Ceny biletów wstępu są dostosowane do różnych grup wiekowych i sezonów. Obecnie, w sezonie jesiennym, za standardowy bilet dzienny dla osób powyżej 140 cm trzeba zapłacić 179 złotych, natomiast bilet ulgowy kosztuje 139 złotych. Energylandia obchodzi również urodziny swoich klientów. Z tej okazji bilety dla solenizantów do 18. roku życia oraz maluchów poniżej 3. roku życia kosztują tylko 1 zł przez cały rok.

Jak dostać darmowe bilety do Energylandii?

Jak dostać darmowy bilet do Energylandii? Wystarczy kupić 2 bilety, a 3 otrzymasz gratis. Należy się jednak spieszyć, bo promocja trwa tylko do 10 października. Bilety zakupione w promocji możesz wykorzystać od 11 października 2024 roku do 2 lutego 2025 roku.

Energylandia na Halloween

W dniach 9-27 października Energylandia przeobrazi się w mroczną krainę Halloween. Park wypełnią przerażające dekoracje, a specjalnie przygotowane atrakcje sprawią, że dreszcz emocji poczują zarówno najmłodsi, jak i dorośli. W Strefie Grozy czekają cztery domy strachu, które dostarczą niezapomnianych wrażeń. Poza tym, na gości będą czyhać czarownice, wampiry i inne mroczne postaci. Oprócz Halloweenowych atrakcji Energylandia oferuje również szeroki wybór tradycyjnych rollercoasterów, takich jak Mayan, Hyperion czy RMF Dragon, zapewniając dawkę adrenaliny dla miłośników mocnych wrażeń.

Uwaga na fałszywe konkursy od cyberprzestępców

Cyberprzestępcy coraz częściej wykorzystują kuszące oferty, takie jak darmowe bilety do Energylandii, jako przynętę do wyłudzenia danych osobowych. Niestety, za atrakcyjnymi nagrodami często kryją się oszustwa mające na celu zdobycie naszych prywatnych informacji. Warto zatem zachować czujność i poznać sposoby ochrony przed tego typu zagrożeniami.

Oszuści coraz częściej wykorzystują popularne atrakcje, jak Energylandia, do wyłudzenia danych. Pamiętaj, że prawdziwe konkursy nigdy nie wymagają podania numeru karty płatniczej ani nie prowadzą do ankiet o kredytach. Udostępnienie danych na fałszywej stronie to jak oddanie kluczy do swojego domu obcej osobie. Twoje dane mogą zostać sprzedane innym oszustom, którzy będą Cię zasypywać spamem i próbować wyłudzić od Ciebie pieniądze. Co gorsza, podanie numeru karty płatniczej może skutkować kradzieżą tożsamości i niepowołanymi transakcjami.

Jak się chronić? Zawsze zachowuj ostrożność, zwłaszcza gdy ktoś obiecuje łatwe pieniądze. Nigdy nie podawaj swoich danych osobom, których nie znasz. Nie klikaj w nieznane linki i nie otwieraj podejrzanych załączników. Mogą one zawierać szkodliwe oprogramowanie. Zanim podasz jakiekolwiek dane, dokładnie sprawdź, czy strona jest wiarygodna. Zwróć uwagę na adres strony i e-mail nadawcy.